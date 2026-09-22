Marchas

A Esta Hora Inician Bloqueos en el Centro de la CDMX: Afectarán Reforma

Se prevén al menos cuatro protestas en la zona para este martes

Protesta de jubiladosProtesta de integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Protestas en el centro de CDMX afectarán Reforma. Cuatro grupos se movilizan por derechos de jubilados, sanciones a Israel y más. Conoce los detalles y planea tu ruta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+