Integrantes de diversos colectivos o asociaciones civiles saldrán a protestar en calles de la Ciudad de México (CDMX), para este martes se prevén al menos cuatro bloqueos que afectarán la zona de Paseo de la Reforma.

Autoridades capitalinas informaron que se trata de integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados, que realizan el mitin “¡Ni un paso atrás!”, para exigir respeto a los derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y la garantía de certeza jurídica en materia de pensiones.

Además, un grupo de personas del Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, México, protestarán para exigir que Orbia Advance Corporation, empresa mexicana de alcance global, desinvierta en Netafim, empresa israelí de sistemas de riego, ya que esta última ha sido señalada por su vinculación con la explotación del agua y de la tierra en el territorio palestino ocupado.

Mientras que los integrantes Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas se manifiestan en rechazo a la iniciativa de la “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio”, presentada por la titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, ya que consideran que nulifica todo lo logrado y viola el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.

Finalmente, integrantes de la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México realizarán el Conversatorio “Por la libertad de los presos políticos y contra la imposición de una iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, en el que hablará sobre la exigencia de cancelación de las órdenes de aprehensión de 14 exiliados de Eloxochitlán, la libertad de un integrante del Congreso Nacional Indígena en Jotolá, en Chiapas, y la libertad para un representante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se concentraron a las 9:30 horas en el Senado de la República, en Avenida Paseo de la Reforma número 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Luego los inconformes se movilizaron a la Oficialía de Partes del recinto, en Avenida Insurgentes y Sullivan, a la altura de la estación Reforma de la Línea 1 del Metrobús, para entregar un documento. Hay cortes a la circulación en la zona.

Las personas del Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, México, se reunieron a las 11:00 horas en Orbia HQ, Torre Reforma, en Avenida Paseo de la Reforma número 483, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, los integrantes Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas protestarán a las 11:45 horas en Senado de la República, en Avenida Paseo de la Reforma número 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Por último, la Comunidad Otomí residente en la CDMX se concentrará a las 16:00 horas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Avenida José María Pino Suárez número. 2, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Con información de N+