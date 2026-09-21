Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este lunes.

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Las autoridades capitalinas esperan nueve concentraciones, cuatro citas agendadas y cuatro eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

06:00 horas. Movimiento de Unificación y Lucha Triqui realizará un “Plantón Permanente” en la Secretaría de Gobernación para solicitar una audiencia con la titular de la dependencia y exigir la liberación de los pueblos, alto a la violencia en las regiones Triqui y Mixteca, libertad de presos políticos, respeto a los derechos laborales y justicia por la muerte de sus compañeros fallecidos en un ataque armado el 17 de septiembre de 2026 en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

11:00 horas. Unidad Nacional Independiente en Resistencia realizará una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación para dar a conocer diversos planteamientos sobre sus demandas bajo el lema “La Justicia no Puede Esperar”.

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en el Monumento a la Madre para recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

16:00 horas. Comunidades Mazatecas del Estado de Oaxaca instalarán una mesa de reflexión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la libertad de un preso político de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Durante el día. Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100 se manifestarán en el Monumento a la Mexicanidad para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Benito Juárez

09:30 horas. Trabajadores del Hospital General de Xoco se manifestarán en el Hospital de Xoco para solicitar la destitución de la directora del nosocomio por presunto abuso de autoridad.

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc para recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Iztapalapa

11:00 horas. Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” acudirá al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en apoyo a una audiencia relacionada con investigaciones por trata de personas y abuso sexual, para solicitar la revisión del caso y denunciar presunta fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, uso indebido de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

13:00 horas. Colectiva “Morada” se manifestará en los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente para exigir justicia para una estudiante universitaria, presunta víctima de abuso sexual por parte de un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en febrero de 2022.

Gustavo A. Madero

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en avenida Gran Canal y Circuito Interior para recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de septiembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ