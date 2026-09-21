Movilidad

Evita Bloqueo en el Centro de la CDMX: Ruta Alterna a Plantón

Los manifestantes exigirán una reunión con autoridades y plantearán diversas demandas sociales

Juárez, Cuauhtémoc | Alan Hernández OrtizPlantón en las imediaciones de la Segob. Foto: N+
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