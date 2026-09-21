Desde la mañana de este lunes 21 de septiembre, manifestantes se concentraron en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde permanecerán como parte de una movilización denominada "Plantón Permanente".

La protesta tendrá como punto de concentración la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para evitar quedarte en medio del tránsito puedes usar como alternativas viales Balderas, Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y Avenida Chapultepec.

Los manifestantes buscan solicitar una audiencia con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, para exponer sus demandas, entre las que se encuentran la liberación de los pueblos, el alto a la violencia en las regiones Triqui y Mixteca, así como la libertad de presos políticos.

También plantearán demandas relacionadas con derechos laborales y solicitarán justicia por la muerte de sus compañeros durante un ataque armado ocurrido el 17 de septiembre de 2026 en la localidad de La Cumbre Hierba Santa, municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

FBPT