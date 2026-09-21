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Mensaje Urgente por Huracán Polo: Alerta por Deslaves e Inundaciones en 5 Estados

Autoridades piden extremar precauciones en el sur y occidente de México ante posibles afectaciones por lluvias muy fuertes

Aviso Especial Tormenta Polo: Estados, Alerta Deslaves Inundaciones Hoy 21 Septiembre 2026Aviso Urgente por Tormenta Polo. Foto: Cuartoscuro

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Huracán Polo trae lluvias intensas y oleaje elevado a 5 estados de México. Precaución por posibles deslaves e inundaciones.

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