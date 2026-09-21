El Huracán Polo, ubicada sobre el océano Pacífico, provocará este lunes lluvias de intensas a muy fuertes, ráfagas de viento y oleaje elevado en diversos estados del sur y occidente de México. Las mayores precipitaciones se registrarán en la costa y sur de Oaxaca con acumulados intensos de 75 a 150 milímetros, mientras que en la costa y sur de Michoacán y Guerrero se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Asimismo, en el este y sur de Jalisco, así como en Colima, se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

En cuanto a las condiciones marítimas y de viento, se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 10 a 20 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El oleaje alcanzará alturas de 2 a 3 metros en los litorales de Guerrero y Michoacán, de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Oaxaca, y se presentará fenómeno de mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Las precipitaciones generadas por este huracán podrían crear deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades ya mencionadas. Ante estas condiciones, las autoridades han exhortado a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

A las 06:00 horas, hora del centro de México, el centro de Polo se localizó aproximadamente a 325 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 105 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el noreste a 7 kilómetros por hora.

Debido a su proximidad, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia vigente desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Durante la temporada de ciclones tropicales, el océano Pacífico ha mantenido una intensa actividad meteorológica cerca de las costas de México. Hasta la aparición de Polo, se han registrado 15 sistemas con nombre en la lista oficial de la Conagua, comenzando desde la tormenta Amanda y avanzando progresivamente por el abecedario (Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert y Odalys).

Polo representa el sistema número 16 nombrado en lo que va del año. Aunque varios de los ciclones previos se desplazaron mar adentro, un número importante de tormentas y huracanes de este periodo ha bordeado el litoral del Pacífico Sur y Occidental, impactando directamente entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco con fuertes precipitaciones e incremento en el nivel del mar.