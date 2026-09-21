El Sorteo Zodiaco 1761 se realizó por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, y si compraste un billete o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 20 de septiembre de 2026, que fue de 7 millones de pesos.

La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron, o si lo prefieres puedes consultar los del Sorteo Especial 316, realizado el pasado viernes 18 de septiembre de 2026.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie.

El premio mayor de la Lotería Nacional 20 de septiembre 2026 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

La bolsa total que se jugó en el Sorteo Zodiaco 1761 es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

El Sorteo Zodiaco 1761 de la Lotería Nacional tuvo como gran ganador del premio mayor al billete con el signo y número Capricornio 2376, el cual se llevó 7 millones de pesos. La única serie de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Capricornio 0605 y Sagitario 0237. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Capricornio 0605. El billete premiado fue entregado para su distribución en la Agencia Expendedora en Mazatlán, Sinaloa.

Sagitario 0237. La serie única de este boleto se distribuyó en el Expendio Local No. 1027, a cargo de LOTOPRO, S.A. de C.V., establecido en Av. Ribera de San Cosme No. 90, Local “B” y “C”, Col. San Rafael en CDMX.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1761 fueron para Libra 1307 y Leo 7184, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Libra 1307. La serie única se vendió en la Agencia Expendedora en Cd. Obregón, Sonora.

Leo 7184. La serie con los boletos premiados se distribuyó en la Agencia Expendedora en Reynosa, Tamaulipas.

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones de la Lotería Nacional 20 de septiembre 2026 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1761.pdf

Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 20 de septiembre de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP