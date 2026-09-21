Sociedad

Ganador Millonario: Aquí Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 20 de Septiembre

Consulta dónde salió el boleto ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco 1761 de la Lotería Nacional del 20 de septiembre 2026

Checa Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 20 de septiembre 2026El premio mayor del Sorteo Zodiaco es de 7 millones de pesos. Foto: Lotería Nacional

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