¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Septiembre? Ganadores en 2 Ciudades

Se realizó el Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional del 16 de septiembre de 2026 por las celebraciones de la Independencia de México y acá te decimos dónde cayó el premio mayor de 104 millones de pesos, que se repartió en dos ciudades mexicanas.

Se vivió una de las rifas más especiales del año en el Salón de Sorteos en CDMX, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de premios y ganadores.

El premio mayor del Sorteo Magno por el 216 aniversario de la Independencia de México es de 104 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las cuatro series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

En caso de haber comprado solo un cachito, se tuvo la oportunidad de ganar hasta 1 millón 300 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en el Sorteo Magno de la Lotería Nacional del 16 de septiembre:

1 premio de 26 millones de pesos.

1 premio de 3 millones de pesos.

3 premios de 1,792,700 pesos cada uno.

4 premios de 500 mil pesos cada uno.

4 premios de 225 mil pesos cada uno.

El número del boleto ganador del premio mayor del Sorteo Magno 392 fue el 34612. Este billete se llevó los 104 millones de pesos en sus cuatro series, las cuales se vendieron en dos ciudades diferentes de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

Las Series 1 y 2 se vendieron en el Expendio Local No. 675, a cargo de la C. María del Rosario Zamora Quiles, establecido en Calle Excélsior No. 3, Esq. Calzada de Guadalupe, Col. Industrial en CDMX.

La Serie 3 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.

La Serie 4 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 16 de septiembre de 2026 fue para el boleto con el número 27413, que se llevó 12 millones de pesos para las cuatro series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

Las Series 1 y 2 se vendieron en la Agencia Expendedora en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

La Serie 3 fue entregada para su venta al Expendio Local No. 1049, a cargo de STAR ALAI, S.A.P.I. de C.V., establecido en Av. Central Esq. 1º de Mayo, Col. Centro Las Américas, Edo. México.

La Serie 4 se distribuyó a través de medios electrónicos.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional por la Independencia de México 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/magno/magno392.pdf.

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio por aproximación o terminación del Sorteo de la Lotería Nacional 16 de septiembre 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Magno". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es el 16 de septiembre de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP