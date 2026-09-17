Sociedad

¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Septiembre? Ganadores en 2 Ciudades

Conoce en qué estados y expendios salió el boleto ganador del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional por la Independencia de México

Checa Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Septiembre 2026El premio mayor del Sorteo Magno es de 104 millones de pesos. Foto: Facebook Lotería Nacional

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¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Septiembre 2026? Nuevos Millonarios en 2 Ciudades