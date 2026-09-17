Resultados de Lotería Nacional 16 de Septiembre: Premio Mayor y Números Ganadores

Por el 216 aniversario de la Independencia de México, se celebró el Sorteo Magno 392, uno de los más esperados del año por sus premios millonarios, y acá te traemos los resultados de la Lotería Nacional hoy en vivo para que sepas qué número cayó ganador.

Existe mucha expectativa de saber cuál es el billete premiado del sorteo de Lotería Nacional, ya que estos sorteos especiales solo se hacen tres en el año y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000.

Si te perdiste alguna de las últimas rifas de la Lotería Nacional mexicana, ya se pueden revisar los resultados del Sorteo Mayor 4027, la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1760, así sabrás quiénes fueron los afortunados triunfadores.

El Sorteo Magno solo se celebra en ocasiones especiales durante el año, como el Día de la Madres, la Independencia y por el Fin de Año, y el de este miércoles 16 de septiembre 2026 tendrá una bolsa total de 355 millones de pesos en premios en cuatro series.

El premio mayor es de 104 millones de pesos divididos en cuatro series, es decir, que cada serie conformada por 20 cachitos ganará 26 millones de pesos. Estos son los premios directos que se repartirán por serie:

1 premio de 26 millones de pesos.

1 premio de 3 millones de pesos.

3 premios de 1,792,700 pesos cada uno.

4 premios de 500 mil pesos cada uno.

4 premios de 225 mil pesos cada uno.

20 premios de 100 mil pesos cada uno.

20 premios de 60 mil pesos cada uno.

40 premios de 40 mil pesos cada uno.

30 premios de 20 mil pesos cada uno.

30 premios de 16 mil pesos cada uno.

30 premios de 14 mil pesos cada uno.

580 premios de 10 mil pesos cada uno.

Además de los directos, el Sorteo Magno 392 reparte premios por aproximación a los números ganadores, por terminación y reintegros a aquellos cuya última cifra sea igual a la última de los billetes premiados.

Los resultados de la Lotería Nacional hoy 16 de septiembre 2026, que se está realizando en vivo en CDMX, ya se pudieron conocer y estos son los números que salieron ganadores con su respectivo premio:

El número 34612 obtiene el premio mayor de 104,000,000 pesos.

El número 27413 obtiene el premio de 12,000,000 pesos.

El número 58225 obtiene el premio de 7,170,800 pesos.

El número 53578 obtiene el premio de 7,170,800 pesos.

El número 35218 obtiene el premio de 7,170,800 pesos.

El número 50085 obtiene el premio de 2,000,000 pesos.

El número 21250 obtiene el premio de 2,000,000 pesos.

El número 21411 obtiene el premio de 2,000,000 pesos.

El número 21234 obtiene el premio de 2,000,000 pesos.

El número 59204 obtiene el premio de 900,000 pesos.

El número 28629 obtiene el premio de 900,000 pesos.

El número 56358 obtiene el premio de 900,000 pesos.

El número 50815 obtiene el premio de 900,000 pesos.

También puedes saber si tu boleto resultó ganador del Sorteo Magno 392 directamente en la página oficial de la Lotería Nacional. Estos son los pasos que debes seguir para descubrirlo:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Magno". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, en este caso es 16 de septiembre. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

La lista completa de ganadores del Sorteo de la Lotería Nacional del 16 de septiembre se va a poder checar en el siguiente enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/Mascarillas/ListasPremios. Solo hay que seleccionar la fecha de este juego de la cuando esté disponible.

PPP