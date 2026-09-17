'Estamos Muy Cerca de un Gran Acuerdo con México', Afirma Trump Sobre Negociaciones Comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su gobierno es "el mejor crédito del mundo por mucho", a la par aseguró que el dinero está "entrando a raudales" al país.

"Nuestro país está en auge con nuevas inversiones, más que todos en la historia", afirmó durante un mitin hoy en Gastonia, Carolina del Norte.

Después de eso, dijo que Estados Unidos está sosteniendo financieramente a México y cuestionó el déficit comercial que mantiene con distintas naciones.

Durante sus declaraciones, Trump planteó por qué Estados Unidos tendría que 'sostener' a México y otros países con los que mantiene relaciones comerciales.

“¿Por qué tenemos que sostener a Canadá? ¿Por qué tenemos que sostener a México?”, expresó el mandatario estadounidense en el evento de apoyo al candidato republicano al Senado por Carolina del Norte, Michael Whatley.

También afirmó que Estados Unidos mantiene un déficit comercial con varios países y sostuvo que, si dejara de comerciar con las naciones con las que registra déficit, podría obtener al menos 1.5 billones de dólares.

En ese contexto, el presidente estadounidense señaló que las negociaciones con México avanzan y aseguró que ambos países están cerca de alcanzar un acuerdo.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con México, un gran acuerdo”, declaró.

Las declaraciones ocurren mientras la próxima ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y México fue aplazada. Inicialmente, estaban previstas para realizarse durante la semana del 21 de septiembre.

Ahora, la próxima ronda de conversaciones comerciales entre ambos países se celebrará durante los próximos días 28 y 29 de septiembre, de acuerdo con The Wall Street Journal, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones. Esta nueva ronda tendrá lugar en Washington, donde se retomarán las conversaciones comerciales.

Entre los temas que se encuentran sobre la mesa están las reglas de origen, particularmente para la industria automotriz, además del comercio de acero y aluminio, agricultura, condiciones laborales e inversión.

El cambio de fechas ocurre mientras ambos gobiernos buscan avanzar en las negociaciones antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026.

PT