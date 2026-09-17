Economía

'Estamos Muy Cerca de un Gran Acuerdo con México', Afirma Trump Sobre Negociaciones Comerciales

El presidente aseguró que no necesita nada de otros países, esto durante un mitin en Carolina del Norte

Presidente Donald TrumpDonald Trump afirmó que su país está sosteniendo financieramente a México. Foto: Facebook Donald J. Trump

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Las negociaciones comerciales entre México y EUA se posponen una semana. Ahora serán el 28 y 29 de septiembre en Washington.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+