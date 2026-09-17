Cae en Monterrey Premio de 104 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

El premio mayor de 104 millones de pesos del Sorteo Magno de la Lotería Nacional cayó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esta edición estuvo dedicada a las fiestas patrias, como parte de las celebraciones que se realizan durante el mes de septiembre en México.

El sorteo se efectuó esta noche en las instalaciones de la Lotería Nacional, donde se llevó a cabo la edición especial con un premio mayor garantizado de 104 millones de pesos. El monto fue distribuido entre las series correspondientes al número ganador, de acuerdo con la organización del sorteo.

Resultó ganador el número 34612. Las series número 1 y 2 fueron remitidas para su venta al expendio local número 675, mientras que la serie número 3 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La serie número 4 fue remitida para su comercialización mediante canales electrónicos.

Con este resultado, Monterrey vuelve a aparecer entre las ciudades donde se distribuyeron billetes correspondientes a un premio mayor de la Lotería Nacional. Además, este sería el segundo premio mayor que cae en Nuevo León durante el mes de septiembre, por lo que nuevamente hay billetes ganadores relacionados con el estado durante las celebraciones patrias.

En cuanto a los premios de reintegro, estos corresponden a los billetes que tienen terminaciones en los números 2 y 3. Los participantes que cuenten con alguno de estos números podrán revisar las condiciones correspondientes al sorteo para conocer el premio que les corresponde.