Sociedad

Cae en Monterrey Premio de 104 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

Este sería el segundo Premio Mayor que cae en el estado de Nuevo León durante el mes de septiembre

Premio MayorUna vez más Nuevo León gana el Premio Mayor. Foto: Lotería Nacional

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+