Joven Muere Ahogado en Río Ramos Durante Reunión Familiar en Allende, Nuevo León

Un joven murió ahogado luego de ingresar al Río Ramos, en el municipio de Allende, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante una convivencia familiar.

Luego de percatarse de que el hombre se estaba ahogando, familiares de inmediato lo auxiliaron y lo sacaron del río. Al percatarse de que no reaccionaba, de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Hasta este lugar llegaron elementos de la Policía de Allende y de Protección Civil de Nuevo León, quienes comenzaron a realizarle varios procedimientos médicos para tratar de reanimar al joven. Luego de varios minutos, rescatistas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Autoridades de inmediato acordonaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes y determinar como sucedieron los hechos. Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, pero tendría entre 25 a 30 años de edad.

Rescatistas pidieron a los ciudadanos tomar las debidas precauciones al visitar estos lugares turísticos, así como usar el equipo necesario, como flotadores, en caso de que los ríos o albercas sean muy profundos. Será en los próximos días cuando se revelen más detalles respecto a este caso.