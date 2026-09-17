Accidentes

Joven Muere Ahogado en Río Ramos Durante Reunión Familiar en Allende, Nuevo León

Autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales tras una revisión médica

Río RamosAutoridades resguardaron el Río Ramos tras un fallecimiento. Foto: N+

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