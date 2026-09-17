Accidentes

Menor Muere en Tradicional Juego del 'Palo Encebado' En Río Blanco, Veracruz

Cuerpos de emergencias arribaron hasta 'La Casa del Campesino' en la zona centro del estado tras reportarse un accidente en el que un joven perdió la vida.

Menor Muere en Tradicional Juego del 'Palo Encebado' En Río Blanco, VeracruzSegún los reportes, el menor cayó desde aproximadamente dos metros. Foto: N+

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Jesús Alberto, de 16 años, fallece en el tradicional juego del palo encebado en Veracruz. La Fiscalía ya investiga el incidente.

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Joven Pierde la Vida en el Palo Encebado en Río Blanco