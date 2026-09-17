Menor Muere en Tradicional Juego del 'Palo Encebado' En Río Blanco, Veracruz

Un menor de 16 años identificado como Jesús Alberto 'N' perdió la vida luego de sufrir una caída mientras participaba en el tradicional juego del palo encebado, durante los festejos patrios realizados en 'La Casa del Campesino', ubicado en la colonia Agraria del municipio de Río Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el menor se encontraba intentando subir por el palo encebado. Fue en un descuido que presuntamente perdió el equilibrio, cayendo desde una altura aproximada de dos metros, donde se golpeó fuertemente y perdió la vida.

Testigos solicitaron apoyo de los grupos de auxilio a través del número 911 y minutos más tarde arribaron paramédicos, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Tras registrarse dicho accidente, la zona fue acordonada y personal de la Fiscalía del Distrito XV, con sede en el municipio de Orizaba, arribó al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y levantaron los indicios relacionados con el fallecimiento.

El cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde le será practicada la necropsia correspondiente de ley para establecer oficialmente la causa del deceso del menor de 16 años.