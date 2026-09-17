Accidentes

Ingresan a Pasajeros al IMSS Norte tras Choque en Autopista México-Tuxpan

Las personas viajaban en un autobús sobre el tramo carretero cuando la unidad chocó contra un tractocamión

Ingresan a Trece Pasajeros al IMSS Norte tras Choque en Autopista México-TuxpanSe informó que el autobús se impactó contra la parte trasera de un tractocamión cargado con limones. Foto: Google Maps | Cereziita Navarro

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Accidente en Venustiano Carranza: autobús impacta tractocamión, muere el conductor y hospitalizan a trece pasajeros en el IMSS.

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