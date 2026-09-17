Ingresan a Pasajeros al IMSS Norte tras Choque en Autopista México-Tuxpan

Por medio de un comunicado, el IMSS Región Veracruz Norte confirmó el ingreso de tres personas lesionadas al Hospital General de Zona Número 24 de Poza Rica, derivado de un accidente ocurrido sobre la autopista México-Tuxpan a la altura del kilómetro 198+600.

El percance anteriormente mencionado se registró en Venustiano Carranza, Puebla, donde un autobús de la línea Futura, que cubría la ruta Poza Rica-Ciudad de México, se impactó contra la parte trasera de un tractocamión cargado con limones.

El conductor del autobús, identificado con las iniciales A. P. L., de 55 años, murió tras quedar prensado y al menos trece pasajeros resultaron lesionados. Tras el accidente, el IMSS activó sus protocolos de emergencia para recibir a los heridos, los cuales, tras ser valorados en traumatología y ortopedia, fueron egresados.

La Fiscalía de Puebla realizó las diligencias correspondientes; mientras tanto, la Guardia Nacional tomó conocimiento del percance. Hasta el momento no se han dado más detalles del estado de salud de los lesionados.