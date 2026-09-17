Accidentes

Volcamiento en la Carretera Hermosillo - Guaymas Deja Dos Lesionados

Accidente genera movilización de emergencia. Las víctimas fueron llevadas a un hospital de la capital sonorense

Volcamiento en la Carretera Hermosillo - Guaymas Deja Dos LesionadosVolcamiento en la Carretera Hermosillo - Guaymas. Foto: N+

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