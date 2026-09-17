Volcamiento en la Carretera Hermosillo - Guaymas Deja Dos Lesionados

Dos personas lesionadas fue el saldo que dejó un volcamiento en la carretera Hermosillo - Guaymas, generando la movilización de los cuerpos de emergencia.

El hecho se presentó alrededor de las tres de la tarde, aproximadamente a la altura del kilómetro 232 de dicha carretera, cuando el vehículo, con placas de Sinaloa, circulaba por el carril en dirección de norte a sur.

A consecuencia del siniestro, el conductor y la copiloto, identificados como Mario y Paulina, de 32 y 24 años, respectivamente, resultaron con excoriaciones y posible fractura en cadera, en el caso del masculino.

Por tal motivo, elementos de la Estación Sur del Departamento de Bomberos de Hermosillo se trasladaron al sitio en la unidad Eco-3, quienes se encargaron de auxiliar a los afectados en primera instancia.

Tras ser valoradas en el lugar, ambas víctimas fueron llevadas a un hospital de la capital sonorense a bordo de una ambulancia de Cruz Roja, para su atención médica.

Asimismo, elementos de Guardia Nacional se abocaron a realizar las diligencias pertinentes para el deslinde de responsabilidades.