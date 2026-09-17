Volcadura de Patrulla Deja Dos Policías Lesionados en Panotla, Tlaxcala

Una patrulla adscrita a la Policía Municipal de Panotla en el estado de Tlaxcala terminó volcada, dejando a dos oficiales de la corporación lesionados sobre el camino La Virgen-Temetzontla.

El accidente vial se dio a la altura de la zona conocida como Las Antenas de la comunidad de Temetzontla, aproximadamente a las 13:00 horas de este miércoles 16 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el uniformado que conducía la unidad policial perdió el control de la misma provocando el incidente en la zona antes referida de la entidad tlaxcalteca.

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Derivado de la volcadura de la patrulla resultaron con lesiones dos policías municipales, por lo que cuerpos de emergencias tuvieron que brindarles atención médica.

Hasta el momento, la corporación de seguridad no se ha pronunciado al respecto del accidente, por lo que se espera que en las próximas horas den un informe detallado sobre lo ocurrido y del estado de salud de sus elementos.

Con información de N+

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