Accidentes

Volcadura de Patrulla Deja Dos Policías Lesionados en Panotla, Tlaxcala

El accidente del vehículo oficial ocurrió sobre el camino La Virgen-Temetzontla, donde los uniformados recibieron atención prehospitalaria

Accidente Patrulla Dos Policías Lesionados Camino La Virgen Temetzontla Panotla TlaxcalaEl accidente ocurrió sobre el camino La Virgen-Temetzontla. Foto: X @Trafico_Puebla

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Dos policías heridos tras volcadura de patrulla en Panotla, Tlaxcala. El accidente ocurrió en el camino La Virgen-Temetzontla.

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