Accidentes

Choque entre Vehículos Provoca Muerte de Ciclista en la Carretera Tlaxcala-Puebla

La volcadura de un auto terminó causando el deceso de un hombre en la zona La Ciénega a la altura de Xicohtzinco, en los límites con Papalotla.

Accidente en Tlaxcala deja sin vida a un ciclista.Volcadura de auto provoca muerte de ciclista en Tlaxcala. Foto: Facebook Elias Rosas

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Un ciclista de 44 años pierde la vida en la carretera Tlaxcala-Puebla tras un choque y volcadura. Autoridades investigan responsabilidades.

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