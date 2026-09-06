Choque entre Vehículos Provoca Muerte de Ciclista en la Carretera Tlaxcala-Puebla

Un ciclista de aproximadamente 44 años murió tras ser arrollado por un vehículo que volcó debido a un choque sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura de Xicohtzinco.

El accidente ocurrió en la zona de La Ciénega, en los límites con Papalotla. De acuerdo con testigos, el conductor de un automóvil Tsuru impactó a un Spark, provocando que este último perdiera el control, volcara y arrollara al ciclista.

Testigos del incidente notificaron al cuerpo de emergencias mientras intentaban auxiliar a los implicados, minutos después paramédicos confirmaron que el ciclista ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para las diligencias de la Fiscalía de Tlaxcala.

Las unidades fueron aseguradas y autoridades investigan las responsabilidades en este accidente. Durante las diligencias el tráfico en la zona se intensificó durante varios minutos, por lo que automovilistas fueron redirigidos a otras vialidades.

Por otro lado, un hombre de 83 años de edad perdió la vida en otro hecho vial sobre la Avenidas Juárez de la junta auxiliar de La Magdalena Tétela.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla, estación-12, en coordinación de las autoridades municipales de Acajete atendieron el accidente; De acuerdo a los hechos, el masculino impactó su vehículo contra una estructura de una iglesia.

El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cadáver, el hombre fallecido fue identificado como un vecino de la junta auxiliar de San Antonio Tlacamilco, perteneciente al municipio de Acajete.

El cuerpo de emergencias realizó las acciones correspondientes para mitigar riesgos, y asegurar el área, mientras se llevaban acabo las diligencias necesarias. Finalmente, el cuerpo fue entregado al servicio funerario para que sus familiares pudieran velarlo.

Con información de N+

MCS