Accidentes

Mantienen Cierre Parcial en Autopista Tijuana-Ensenada por Accidente de Tractocamión

CAPUFE informó que se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada a la altura del kilómetro 78

Mantienen Cierre Parcial en Autopista Tijuana-Ensenada por AccidenteMantienen Cierre Parcial en Autopista Tijuana-Ensenada por Accidente | Foto: N+

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