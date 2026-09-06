Mantienen Cierre Parcial en Autopista Tijuana-Ensenada por Accidente de Tractocamión

CAPUFE informó que se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada a la altura del kilómetro 78.

La circulación se mantiene parcialmente cerrada en la autopista Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 78, en dirección a Ensenada, debido a la atención de un accidente.

Caminos y Puentes Federales informó que se registra una reducción de carriles mientras se realizan las maniobras necesarias para retirar la unidad involucrada en el percance.

Inicialmente, CAPUFE había informado sobre el cierre de la circulación en este tramo y el desvío de los automovilistas hacia la carretera libre; sin embargo, posteriormente actualizó la información y confirmó que actualmente se mantiene un cierre parcial.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas del accidente ni si hay personas lesionadas.

CAPUFE exhortó a las personas que transitan por la zona a manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

APG