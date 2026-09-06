Presentador de TV de EUA, Despedido Tras Ser Captado con Sospechoso Chat en Vuelo

El presentador del programa de televisión "La Ruleta de la Fortuna", Jim Thornton, fue despedido "tras una exhaustiva investigación", indicó Sony Pictures TV, luego de que fuera captado en un vuelo con un chat con conversaciones que abordan conductas ilegales.

Según fuentes internas, reportó el medio especializado Variety, la voz de Thornton no aparecerá en el programa cuando regrese para una nueva temporada en septiembre, aunque todavía no se ha anunciado un reemplazo permanente.

El fin de la relación de la compañía con Thornton se produjo unas horas después de que se publicaran fotos que supuestamente lo mostraban en un avión de American Airlines con su computadora portátil abierta en una sala de chat que parecía contener imágenes y textos que daban la impresión de que se trataba de mensajes sobre pornografía infantil.

El presunto incidente sucedió en mayo, cuando un pasajero habría informado a un auxiliar de vuelo sobre el contenido en la pantalla de la computadora portátil.

De acuerdo con medios estadounidenses, sus abogados no se han pronunciado al respecto de este caso.