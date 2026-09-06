Internacional

Presentador de TV de EUA, Despedido Tras Ser Captado con Sospechoso Chat en Vuelo

El incidente que dio origen al conflicto sucedió en mayo, cuando un pasajero habría informado a un auxiliar de vuelo sobre el contenido en la computadora que usaba Jim Thornton

El presentador de “La Ruleta de la Fortuna”, Jim Thornton, ha sido despedido del programaFoto: Getty Images | Archivo
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