Internacional

Irán Ataca Portaaviones y Embarcaciones de EUA en Estrecho de Ormuz

Esta ofensiva surge como respuesta a las agresiones del Ejército norteamericano a tres petroleros iraníes horas antes.

Portaaviones en Estrecho de OrmuzFoto: Reuters | Archivo
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