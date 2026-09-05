Internacional

Rusia Reanuda Negociaciones con EUA por Guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump adelantó que sus enviados llevan una propuesta para terminar con el conflicto

Putin encabeza reunión con autoridades de Estados Unidos por guerra en UcraniaPutin encabeza la reunión con autoridades de Estados Unidos por la guerra en Ucrania. Foto. Reuters

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Rusia y Estados Unidos retoman el diálogo sobre Ucrania. Con la llegada de los mediadores estadounidense, se ordena un cese temporal de ataques.

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