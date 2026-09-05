Rusia Reanuda Negociaciones con EUA por Guerra en Ucrania

Vladímir Putin, presidente de Rusia, encabezó en el Gran Palacio del Kremlin una reunión sobre la guerra en Ucrania, en la que estuvieron presentes Steve Witkoff y Jared Kushner, representantes especiales de Estados Unidos de América (EUA).

Al inicio del encuentro, Putin declaró que "la situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil” y aprovechó para enviar sus “mejores deseos" y "palabras de agradecimiento" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente ruso dijo que entiende que Trump “se enfrenta a una situación complicada” por la guerra en Ucrania y destacó que no ha parado “en sus intentos de arreglo” y “en contribuir a la solución del conflicto”.

Subrayó que el contacto con los negociadores estadounidenses siempre es beneficioso. Agregó que "es muy importante la calidad del mediador, la confianza que recibe".

"Quiero transmitirle que a nosotros nos es cómodo trabajar con usted. Sin duda, el nivel de confianza por nuestra parte es alto”, mencionó Putin.

Ante la llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner a Rusia, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos en Kiev y Moscú.

Putin aseguró que Rusia "hará todo lo posible para garantizar la seguridad del proceso negociador y de los mediadores” y negó un acuerdo con Ucrania para una tregua de tres días "más amplia”.