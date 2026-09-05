Mueren 2 Pilotos en Accidente Durante Exhibición Aérea en Grecia

El avión caza F-4 Phantom de las Fuerzas Aéreas de Grecia se estrelló minutos después de despegar durante una exhibición en el aeropuerto militar de Tanagra, en Atenas.

De forma repentina, la aeronave perdió altura luego de unos minutos de vuelo y se accidentó ante la mirada de miles de personas que observaron el momento durante el evento denominado Athens Flying Week, que se organiza cada año.

La aeronave explotó, se incendió y generó una enorme columna de humo negro. Bomberos y cuerpos de rescate trabajaron para controlar y sofocar el fuego, con ayuda de nueve aviones y cuatro helicópteros.

Nikos Dendias, ministro de Defensa de Grecia, se encontraba en la ciudad de Salónica en el momento en que ocurrió el accidente, por lo que tuvo que regresar a Atenas para dirigirse a la base aérea.

Algunos medios locales señalaron que los pilotos no pudieron accionar el sistema de eyección. La exhibición Athens Flying Week fue cancelada tras el accidente.

Con información de agencias.

RMT