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Mueren 2 Pilotos en Accidente Durante Exhibición Aérea en Grecia

El Athens Flying Week fue cancelado luego del fatal percance en la base de Tanagra

Accidente de avión en exhibición militar en GreciaAccidente de avión en exhibición militar en Grecia. Foto: Reuters

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Tragedia en Grecia: dos pilotos mueren en accidente aéreo durante la Athens Flying Week. El evento fue cancelado tras el impacto del F-4 Phantom en Tanagra. Descubre más sobre este lamentable suceso.

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