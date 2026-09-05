EUA Responde a Nuevo Ataque con Misiles y Destruye 3 Buques Petroleros de Irán

La tensión entre Estados Unidos de América (EUA) e Irán aumentó en Medio Oriente este sábado luego de que la República Islámica lanzó misiles balísticos contra buques de la Armada estadounidense.

En respuesta, Estados Unidos destruyó tres buques petroleros iraníes en el Golfo Pérsico y en el mar de Omán, informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

El Ejército estadounidense "inutilizó de forma permanente" los petroleros del CGRI M/T Downy, frente a la costa de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, y el M/T Stark 1, cerca de Jask, en el Golfo de Omán.

Además, las fuerzas de Estados Unidos destruyeron por completo el petrolero sin carga M/T Kylo, también conocido como Noxen, en el golfo de Omán, “después de que se ordenara a la tripulación abandonar el barco”.

En tanto, un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes”, sin personal herido, detalló Centcom, en un comunicado.

Los tres petroleros forman parte de una red clandestina valorada en miles de millones de dólares que financia al CGRI y a sus aliados regionales, aseguró Centcom.

Posteriormente, Irán condenó los ataques en su contra y advirtió que si Estados Unidos repite este tipo de agresiones, responderá “de manera más severa”.

El Ministerio de Exteriores iraní calificó estos hechos como una violación de la Carta de Naciones Unidas y un “crimen de guerra”.

“La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios”, afirmó el Ministerio de Exteriores.

Esta semana, Estados Unidos reactivó los ataques contra Irán luego de más de un mes, con saldo de 19 muertos. La República Islámica respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

La guerra entre Estados Unidos e Irán lleva más de seis meses, por lo que el precio del petróleo se disparó y se interrumpió el tránsito en el estrecho de Ormuz, punto clave para el paso del crudo a nivel internacional.

Con información de agencias.

RMT