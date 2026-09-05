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EUA Responde a Nuevo Ataque con Misiles y Destruye 3 Buques Petroleros de Irán

La República Islámica advierte acciones más severas si el Ejército estadounidense repite agresiones en su contra

Buque petrolero de IránAtaque de Estados Unidos contra petroleros de Irán. Foto: EFE

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Tensión en aumento: EUA destruye 3 buques petroleros iraníes tras ataque con misiles. Irán advierte represalias severas.

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