Sujeto Detenido en Posesión de una Réplica de Arma y Narcóticos en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a un hombre de 32 años quien portaba una pistola artesanal hechiza, objetos punzo cortantes y narcóticos en la colonia Pueblitos.

Los hechos se registraron a las 5:20 de la tarde del viernes en las calles Pimas y Pueblitos, al norte de la ciudad, donde elementos policiales encontraron a Francisco Javier “N”, quien fue identificado como objetivo prioritario.

Se le decomisó la réplica de arma de fuego y cinco envoltorios con presunta droga conocida como cristal.

Los objetos y la persona quedaron a disposición de las autoridades investigadoras correspondientes.