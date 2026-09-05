Seguridad

Sujeto Detenido en Posesión de una Réplica de Arma y Narcóticos en Hermosillo

El masculino de 32 años fue capturado en la colonia Pueblitos, al norte de la capital de Sonora.

Sujeto Detenido en Posesión de una Réplica de Arma y Narcóticos en HermosilloSujeto Detenido en Posesión de una Réplica de Arma y Narcóticos en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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