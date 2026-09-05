Tráfico vehicular

Bloquean Carreteras de Puebla para Exigir Liberación de un Hombre en Zacatlán

Pobladores cerraron el paso en la Autopista Tlaxco-Tejocotal y otras vialidades de la Sierra Norte, esto tras un cateo por parte de la Fiscalía.

Cierres viales en Zacatlán por detención de un hombre.Cierres viales en Zacatlán tras cateo de la Fiscalía. Foto: Genaro Zepeda.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Bloquean Autopista Tlaxco-Tejocotal tras cateo de la Fiscalía de Puebla. Familiares del detenido exigen su liberación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+