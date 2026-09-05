Bloquean Carreteras de Puebla para Exigir Liberación de un Hombre en Zacatlán

Habitantes de la comunidad de Nanacamilpa perteneciente al municipio poblano de Zacatlán, bloquearon dos importantes vías de comunicación para exigir la liberación de un hombre quien fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

La movilización ocurrió en la carretera federal 119 Ahuazotepec-Zacatlán con dirección a la capital poblana, además de la Autopista Tlaxco–Tejocotal en ambos sentidos.

La inconformidad comenzó después que agentes ministeriales realizaron la diligencia en un domicilio el viernes 4 de septiembre, por lo que pobladores decidieron manifestarse la mañana del sábado.

Familiares afirmaron que el involucrado no tiene relación con el delito que investigan por lo que exigieron su liberación, así como una explicación por parte de las autoridades sobre el operativo.

Los cierres provocaron afectaciones a automovilistas y transportistas, principalmente a quienes se dirigían a la capital poblana; conductores reportaron momentos de tensión con algunos de los manifestantes al intentar cruzar, por lo que autoridades recomienda evitar la zona.

La carretera federal 119 Ahuazotepec-Zacatlán y la Autopista Tlaxco–Tejocotal ya se encuentra resguardada por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Seguridad Pública Municipal; Además, se dio a conocer que en lugar se encuentra el Delegado de Gobernación de la Microregión 02 de Huauchinango, Elid Alvarado González con quien se espera establecer méselas de diálogo con los manifestantes para que se reabra la circulación.

Las autoridades viales exhortan a los automovilistas a tomar vías altaneras si viajan hacia los municipios de Zacatlán, Chignahuapan o Huauchinango, vehículos ligeros pueden tomar caminos vecinales por la junta auxiliar de Beristáin o utilizar la ruta por la carretera federal vía Apizaco-Tlaxco

Hasta el momento se desconocen más detalles de la persona detenida y los motivos de la diligencia de cateo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) de a conocer su postura.

Con información de N+

MCS