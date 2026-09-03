Medio Ambiente

Clausuran Presa Minera por Incumplir Normas Ambientales en Zacatlán, Puebla

De acuerdo con las autoridades la empresa en el Ejido Eloxochitlán incumplía con medidas de seguridad para evitar daños en terrenos aledaños.

Profepa Clausurada Presa Minera Normas Ambientales Ejido Eloxochitlán Zacatlán PueblaClausuran Presa Minera por Incumplir Normas Ambientales en la Sierra Norte de Puebla. Foto: Profepa

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Profepa cierra temporalmente presa minera en Zacatlán. La empresa incumplió medidas de seguridad ambiental. Descubre qué acciones se exigen para evitar daños a terrenos vecinos.

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