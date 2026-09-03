Clausuran Presa Minera por Incumplir Normas Ambientales en Zacatlán, Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que realizó una visita de inspección a las instalaciones de una empresa minera ubicada en el municipio poblano de Zacatlán, para verificar que las obras destinadas a contener escurrimientos y residuos de la actividad minera fueran suficientes para evitar afectaciones a terrenos aledaños.

Durante el recorrido, por la presa de jales, las lagunas de decantación, la planta de lavado y las áreas cercanas, se observó que el terreno presenta pendientes y condiciones que, durante la temporada de lluvias, generan escurrimientos naturales.

También en el predio localizado en inmediaciones del Ejido Eloxochitlán se identificaron arrastres de material, principalmente feldespato, hacia las partes bajas del predio.

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En la zona de almacenamiento de material y en la presa de jales se observaron bordos de entre tres y cinco metros de altura, formados con el mismo feldespato, destinados a contener el agua de lluvia y los escurrimientos.

Asimismo, en la parte baja del predio se localizó un bordo de aproximadamente 70 metros de longitud y 1.20 metros de altura, construido para evitar que el material y el agua salgan hacia los terrenos vecinos.

Además, la persona que atendió la diligencia manifestó que en la temporada de lluvias de 2025 se registraron acumulaciones y arrastres de material dentro del terreno.

Con base en lo observado, se determinó que las medidas existentes no son suficientes para garantizar la adecuada retención del material y prevenir posibles afectaciones a terrenos aledaños.

Por lo anterior, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de la presa de jales, además de medidas de urgente aplicación para que se realicen de manera inmediata las acciones, obras y adecuaciones técnicas necesarias para evitar deslaves o derrumbes de material que puedan afectar terrenos colindantes.

La empresa deberá informar previamente a la dependencia sobre las medidas que pretende implementar, a fin de que la autoridad las evalúe, apruebe o solicite las mejores necesarias y, una vez aprobadas, dé seguimiento a su cumplimiento.

Realizamos una visita de inspección a las instalaciones de una empresa minera en Zacatlán, #Puebla, para verificar que las obras destinadas a contener escurrimientos y residuos de la actividad fueran suficientes para evitar afectaciones a terrenos aledaños.



Se constató la… pic.twitter.com/U1eTOGnVRy — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 3, 2026

La inspección tuvo como objetivo verificar el cumplimiento del Término Séptimo, Condicionante 5, establecido en el oficio DFP/4779/12, emitido el 11 de diciembre de 2012 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que establece la obligación de realizar las obras de infraestructura en la planta de lavado, las áreas de almacenamiento y las presas de jales para evitar que los escurrimientos o fugas afecten terrenos aledaños no considerados en la autorización.

La Profepa continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y dará seguimiento a las medidas impuestas para garantizar la protección del ambiente y prevenir posibles afectaciones a los predios vecinos en dicha zona de Zacatlán.

Con información de N+

GMAZ