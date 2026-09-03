Detectan en Playa de Tamaulipas a Cría de Tortuga Verde con Posible Leucismo

En plena temporada de anidación de tortugas marinas, especialistas en conservación registraron un ejemplar particularmente especial: una cría de tortuga verde (Chelonia mydas) con una coloración atípica, compatible con leucismo, una condición biológica poco común.

El hallazgo ocurrió durante la etapa final de la temporada de arribazón de la tortuga lora (Lepidochelys kempii), periodo que coincide con la presencia de tortugas verdes en las costas tamaulipecas, generando un escenario relevante para las labores de protección y conservación de ambas especies.

La pequeña tortuga fue identificada entre las crías de su especie debido a su tonalidad inusual. Aunque el leucismo puede provocar una reducción parcial de la pigmentación, a diferencia del albinismo, no implica necesariamente la ausencia total de pigmento.

Personal de la Dirección de Conservación de Especies y Ecosistemas mantiene el monitoreo del ejemplar y de las demás crías, como parte de las acciones implementadas por la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas durante el proceso de liberación.