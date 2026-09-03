Medio Ambiente

Detectan en Playa de Tamaulipas a Cría de Tortuga Verde con Posible Leucismo

El hallazgo ocurrió durante la etapa final de la temporada de arribazón de la tortuga lora, periodo que coincide con la presencia de tortugas verdes.

Detectan en Playa de Tamaulipas a Cría de Tortuga Verde con Posible LeucismoDetectan en Playa de Tamaulipas a Cría de Tortuga Verde con Posible Leucismo. Foto: Comisión de Parques y Biodiversidad

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En la etapa final de arribazón, una tortuga verde con leucismo es hallada en Tamaulipas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+