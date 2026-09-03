Marie se Intensifica a Huracán Categoría 1; Pronostican Lluvias Intensas en Estos Estados

Marie, el ciclón número 13 de la temporada 2026, se intensificó esta noche a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. El ciclón se seguirá fortaleciendo hasta alcanzar la categoría 2, según previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El ciclón Marie se localiza a 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/hr). Su trayectoria es con dirección al oeste-noroeste.

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias intensas en Baja California Sur y muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Más información, en el gráfico.

También se prevé oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este momento hay tres huracanes en el Pacífico: Lowell y Karina, ambos de categoría 4; y Marie, de categoría 1.

Ante el riesgo por las fuertes lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población reforzar las medidas de autocuidado en las zonas donde habrá precipitaciones que serán generadas, entre otros fenómenos, por el huracán Marie, el monzón mexicano, canales de baja presión y las ondas tropicales 35 y 36, en gran parte del país.