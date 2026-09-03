Pronóstico del tiempo

Marie se Intensifica a Huracán Categoría 1; Pronostican Lluvias Intensas en Estos Estados

El centro del ciclón se localiza a 600 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur

Lluvias por huracán en el Pacífico mexicanoLluvias por huracán en el Pacífico mexicano. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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