Conagua Alerta por Clima del Jueves en CDMX: Lluvias y Granizo Azotarán la Capital Mexicana

Lluvias con intervalos de chubascos, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, afectarán mañana la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que esas condiciones climatológicas serán ocasionadas por canales de baja presión e inestabilidad atmosférica superior en el país.

En su pronóstico para el Valle de México y la Megalópolis, detalló cómo estará el clima el jueves en la capital mexicana.

Dijo que por la mañana habrá cielo parcialmente nublado con ambiente fresco, así como frío en las zonas altas.

Mientras que en el transcurso de la tarde, se registrará ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

Los chubascos son precipitaciones intensas y de corta duración; se caracterizan por un comienzo y un final bruscos, según datos del SMN.

Adicionalmente, el Meteorológico Nacional previó una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados, y una máxima de 24 a 26 grados en la CDMX, además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

En este panorama, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la ciudadanía aplicar las medidas de autocuidado correspondientes.

Dijo que en las regiones con pronóstico de lluvias intensas y tormentas, es indispensable no cruzar a pie ni en vehículo ningún cuerpo de agua, arroyo, vado o calle anegada; asimismo, mantenerse resguardado en inmuebles seguros lejos de árboles, postes y estructuras endebles.

La dependencia además aconsejó revisar que las coladeras, desagües y cualquier paso de agua estén libres de basura para facilitar el flujo del agua.

SPB