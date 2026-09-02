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Conagua Alerta por Clima del Jueves en CDMX: Lluvias y Granizo Azotarán la Capital Mexicana

Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica afectarán la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua

Granizo acumulado por tormenta en la CDMX el 1 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoGranizo acumulado por tormenta en la CDMX el 1 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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