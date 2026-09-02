Medio Ambiente

Cacomixtles, Búhos y Águilas Sobreviven entre Calles y Edificios de CDMX

El crecimiento urbano aumenta los riesgos para la fauna silvestre de la Ciudad de México

Fauna silvestre sobrevive entre calles y edificios de la CDMX.Fauna silvestre sobrevive entre calles y edificios de la CDMX. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Más de 88 mil hectáreas de la CDMX son Suelo de Conservación, pero distintas especies llegan a viviendas, calles y vialidades en busca de alimento, agua y refugio

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+