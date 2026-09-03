Seguridad

FGE Investiga Feminicidio de Madre e Hija en Puebla; Confirman Dos Detenciones

Hernán 'N' y Santiago 'N' fueron capturados luego de la localización sin vida de María H. M. e Isabel D. H. ocurrida en Cuetzalan del Progreso.

Dos detenidos por feminicidio en Cuetzalan del Progreso.Policía Estatal detiene a dos hombres tras doble feminicidio en Puebla. Foto: Facebook Enamorando a Cuetzalan

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Doble feminicidio en Puebla: Madre e hija asesinadas en Santiago Cuahutapanaloyan, investigan a familiares.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+