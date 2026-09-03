FGE Investiga Feminicidio de Madre e Hija en Puebla; Confirman Dos Detenciones

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la detención de Hernán 'N' y Santiago 'N' luego del doble feminicidio ocurrido en Cuetzalan de Progreso, las autoridades continúan con las investigaciones por la muerte de madre e hija.

El hecho ocurrió en la comunidad de Santiago Cuahutapanaloyan perteneciente a la junta auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, muy cerca de la cabezara municipal ubicada la Sierra Norte de Puebla.

Ambas mujeres halladas sin vida ya fueron identificadas como María H. M. de 62 años de edad, y su hija Isabel D. H. de 30 años de edad quien de manera extraoficial se sabe que se desempeñaba como activo de la Policía Municipal.

De acuerdo con las investigaciones, el 2 de septiembre de 2026, las víctimas perdieron la vida a causa de unas heridas provocadas por un instrumento punzocortante. Derivado a esta agresión, las autoridades municipales fueron notificadas.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Al arribar al sitio elementos de la Policía Estatal lograron la detención de dos masculinos quienes se ubican en el predio ubicado en la comunidad de Santiago Cuahutapanaloyan.

Hernán 'N' y Santiago 'N' quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

De manera preliminar se sabe que Santiago 'N' tiene un vinculo familiar con las víctimas y presuntamente había salido de un Centro de Rehabilitación en días recientes. Además, testigos del hecho aseguran que antes de la agresión física, habían escuchado una pela verbal.

Las Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres continuará con las investigaciones correspondientes para conocer los motivos de estos asesinatos y poder fincar responsabilidades conforme lo determina la ley.

Con información de N+

MCS