Cierran Puente Fronterizo tras Persecución en Piedras Negras, Coahuila

Una persecución que inició en Piedras Negras y terminó en Eagle Pass, Texas, provocó el cierre temporal del Puente Internacional 2, luego de que un hombre intentara evadir a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes le marcaron el alto al conductor de un vehículo, quien hizo caso omiso a las indicaciones y emprendió la huida hacia el cruce internacional. El hombre ingresó a territorio estadounidense por la ruta fiscal, donde fue interceptado por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quienes se encontraban en la garita.

Posteriormente, el detenido fue entregado a las autoridades mexicanas que participaban en la persecución, para continuar con el procedimiento correspondiente en territorio nacional.

El operativo generó afectaciones momentáneas al tráfico vehicular y ocasionó el cierre temporal del puente internacional. El detenido quedó a disposición de la Delegación Norte 1 de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que durante la persecución el hombre dañó varios vehículos que se encontraban detenidos, además de una unidad de la Policía.

Agregó que el detenido, identificado como Rivera, de 35 años de edad, lanzó ponchallantas durante su intento de escape, provocando daños a una unidad oficial y a varios automóviles particulares que circulaban por el sector.

Rodríguez Ríos señaló que en las próximas horas se determinará la situación legal del detenido, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.