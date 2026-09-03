Seguridad

Cierran Puente Fronterizo tras Persecución en Piedras Negras, Coahuila

Los agentes marcaron el alto a un conductor, quien ignoró la indicación y huyó hacia el cruce internacional.

Cierran Puente Fronterizo tras Persecución en Piedras Negras, CoahuilaUn hombre fue detenido al intentar evadir a elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Persecución en Piedras Negras Causa Cierre de Puente Internacional