'Hay Quienes Buscan Dividirnos, Pero No lo Lograrán': Afirma Sheinbaum de Gira por Morelos

Luego de presentar su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó los logros obtenidos en bienestar social, economía, salud, educación, vivienda e infraestructura, durante los primeros 23 meses de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum emprende a partir de hoy, una gira por varios estados del país para dar detalles de estos resultados .

Durante su visita hoy en Cuernavaca, Morelos, como parte de su encuentro "Honestidad y Resultados", Sheinbaum aseguró que tratan de dividir el movimiento de la Cuarta Transformación encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que hay quienes buscan dividirlos, pero advirtió que "no lo lograrán".

Asimismo, recordó cómo fue la llegada de Morena a la presidencia en 2018, en la que quedó atrás el Neoliberalismo. "El pueblo de México despertó", aseguró.

Sheinbaum afirmó que a partir de ese momento "la gente vive mejor" porque "hay democracia, hay libertades y justicia social".

En su mensaje criticó a los anteriores gobernantes por llegar en camionetas y escoltados por soldados a las comunidades del país, sin trabajar de cerca con la gente.

"Gobernamos de manera distinta, gobernamos con amor", puntualizó.

También aprovechó el encuentro, en el que estuvo acompañada por la gobernadora del estado, Margarita González; la titular de Agricultura, Columba López; la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez; de Sedatu, Edna Vega y el titular del IMSS, Zoé Robledo, para informar de manera detallada los avances en materia social y de seguridad en Morelos.

Entre las obras que destacó se encuentra la construcción de unidades hospitalarias en Yecapixtla. En el caso de Jiutepec, afirmó que se inauguró una clínica del IMSS-Bienestar. La presidenta indicó que se están repavimentando todas las carreteras federales de Morelos y recordó que se está construyendo un puente que comunicará la carretera directamente con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La modernización del Aeropuerto de Morelos también es otra de las intervenciones que celebró.

En materia de seguridad, afirmó que trabajan todos los días para traerle paz a la entidad. Refirió que en Cuautla y los municipios aledaños, realizan un trabajo "especial".

"Ahí se incrementó mucho varios delitos, ya conocen ustedes, (el tema del) presidente municipal, tenía vínculos con la delincuencia, fue detenido por la FGR", dijo.

Finalmente, afirmó que se trabaja de la mano de la gente, ya que no solo es la detención, sino también el apoyo que se da de manera permanente para "traer la paz y seguridad a todo Morelos".

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