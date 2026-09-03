Política

'Hay Quienes Buscan Dividirnos, Pero No lo Lograrán': Afirma Sheinbaum de Gira por Morelos

La presidenta visita el estado como parte de su Segundo Informe de Gobierno, cuya gira denominó "Honestidad y Resultados"

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de resultados en MorelosFoto: Especial
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