Segob Destaca Avances en el Caso Ayotzinapa durante Glosa y Anuncia Nuevo Informe

Los hallazgos más recientes en el caso Ayotzinapa ocuparon un espacio relevante en el informe que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), durante la glosa 2026.

Este jueves, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, habló sobre el trabajo en materia de seguridad, derechos humanos y diálogo que mantiene con distintos grupos para resolver demandas sociales.

“Se ha preservado la gobernabilidad de la República mediante diálogo y concertación”, destacó la funcionaria federal.

En el caso Ayotzinapa, destacó que "se han encontrado elementos y datos para nuevas líneas de investigación. En breve habrá un informe completo, pero no habrá impunidad y nadie está por encima de la ley".

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que antes de que se cumplan los 12 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se va a dar un informe.

“Estamos pidiendo a la fiscal a ver si se da un informe conjunto entre Arturo Medina, la Subsecretaría de Derechos Humanos, y el fiscal especializado para el caso Ayotiznapa, para informar las nuevas líneas de investigación, avances y qué sigue”, detalló.

Aclaró que antes del 26 de septiembre, “le pedí a la fiscal y a Arturo, a la Segob, que puedan dar este informe”, y señaló que “si es necesario, y la fiscalía así lo determina, habrá más detenciones”.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que “atendemos la protesta social con sensibilidad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para alcanzar la resolución pacífica de los conflictos”.

Aseguró que en México está garantizado el ejercicio pleno de todas las libertades “y se ejercen derechos y garantías constitucionales, hay cero usura y cero represión”.

En cuanto a derechos humanos, expuso que “trabajamos para evitar cualquier forma de discriminación, estamos contra el clasismo, el racismo, el machismo, la homofobia y la misoginia”.

Y aseguró que hay una relación respetuosa con los distintos poderes, actores políticos y sociales y con organismos internacionales.

En cuanto al tema de migrantes, destacó que desde octubre de 2024 se han registrado la llegada de más de 88 millones de extranjeros “y con México te abraza hemos brindado mas de 1.6 millones de servicios, como alimentación y traslado a comunidades de origen” para connacionales.

“Trabajamos en un gobierno que pone en el centro a las víctimas”, dijo para afirmar que se atiende el tema de desplazamiento de comunidades “como en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca”.

Sobre las desapariciones, expuso que se ha fortalecido la estrategia nacional de búsqueda y enlistó una serie de acciones: Datos completos en el registro de búsqueda; que cada reporte de desaparición tenga una carpeta de investigación; informar sobre avances; reforzar las búsquedas en hospitales e instituciones; implementar plan de identificación humana para abatir rezago forense; prevenir reclutamiento y cooptación de jovenes; ampliar capacidades operativas, técnicas y humanas de la Comisión Nacional de Búsqueda; mantener atención y diálogo con familias y colectivos, y llevar estrategia al territorio mediante visitas a los estados.

Resaltó que desde el 12 de mayo de 2026 “implementamos, junto con el Gobierno del estado, el plan maestro de la montaña alta y baja de Guerrero para atender a 19 comunidades, con apoyos para la población y productores”.

En el eje de atención de las causas, “que es el primer pilar de la estrategia de seguridad pública, se concentra todo el esfuerzo para concentrar acuerdos y acciones en beneficio de la población”, dijo.

Y resaltó que “desde la Secretaría de Gobernación, a través del instituto que atiende a los municipios, tenemos una coordinación efectiva con los más de 2,400 municipios para eficientes programas y acciones.

Sobre el programa Sí al desarme sí a la paz, expuso que se han intercambiado 13,144 armas de fuego con corte al 31 de agosto.

Por otra parte, 8.5 millones de tramites y servicios se han brindado a a 4.9 millones de personas.

“En estos primeros dos años la Secretaría de Gobernación ha trabajado bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum para que prevalezcan gobernabilidad, política y construcción de paz en el país, y lo hemos hecho con un diálogo respetuoso con los distintos poderes, órganos autónomos, sindicatos, iglesias, organizaciones sociales, pueblos indígenas, madres buscadoras, trabajadores, mujeres y hombres de distintas comunidades”, dijo.

Y finalizó su mensaje diciendo: “Construimos la paz con la convicción de que nunca más se privilegia la guerra como solución a los conflictos. La violencia solo genera más violencia”.