Política

Segob Destaca Avances en el Caso Ayotzinapa durante Glosa y Anuncia Nuevo Informe

Rosa Icela Rodríguez Velázquez destacó resultados en materia de seguridad y derechos humanos

Rosa Icela Rodríguez habla durante su informe en Palacio Nacional.Rosa Icela Rodríguez presenta resultados de la Segob durante glosa 2026. Foto: Presidencia de la República
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+