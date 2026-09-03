Política

China Espera que Visita de Roberto Velasco Mejore Cooperación con México

El canciller mexicano realizará una visita de trabajo al gigante asiático el próximo 7 de septiembre, para sostener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi

Roberto Velasco, titular de la SRERoberto Velasco, titular de la SRE, estará de gira por China. Foto: Cuartoscuro

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