China Espera que Visita de Roberto Velasco Mejore Cooperación con México

El vocero del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que su gobierno espera profundizar la cooperación con México y reforzar la confianza política entre ambas naciones.

Jiakun afirmó que Pekín espera que la visita permita a ambas partes intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales y sobre asuntos internacionales y regionales de interés común.

Previamente, la SRE señaló que esta visita permitirá fortalecer el diálogo político y la agenda de cooperación entre ambos países.

El funcionario dijo que China confía, además, en que el viaje sirva para "seguir aumentando la confianza política mutua, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa" y promover un desarrollo estable de las relaciones entre ambos países.

Velasco realizará su primera visita a China desde que asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en abril, donde además de la reunión con su par también inaugurará el Consulado de México en la ciudad de Chongqing.

El viaje se produce en medio de fricciones comerciales después de que México impusiera a comienzos de año nuevos aranceles a países con los que no tiene un acuerdo comercial, entre ellos China, una decisión que Pekín criticó.}

Las importaciones mexicanas procedentes de China afectadas por esas medidas cayeron un 28% interanual durante los primeros cinco meses de 2026, según informó el pasado domingo el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

En su momento, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los gravámenes no están dirigidos contra ningún país en particular y los enmarca en una estrategia para sustituir importaciones, elevar el contenido nacional de las cadenas productivas y proteger unos 350 mil empleos.

Mientras que China advirtió en marzo de posibles represalias por unas barreras comerciales que afectan a más de 30 mil millones de dólares en exportaciones chinas y pidió a México que rectificara las medidas.

Es en este marco que se desarrollará la próxima gira de Velasco, que tendrá como objetivos tender lazos de cooperación y regresar la confianza entre ambas naciones.

ICM