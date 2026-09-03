Habrá Lluvias de Distintas Intensidades en México; las Más Fuertes en BCS

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Por otro lado, la extensa circulación del ciclón tropical Marie en el océano Pacífico, ocasionará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de la península de Baja California, además reforzará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Baja California Sur.

A su vez, se pevén chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Y prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tormenta Tropical Marie Causa Estragos en Los Cabos, Baja California Sur

Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (sur y este), Jalisco (oeste), Guerrero (este), Oaxaca (este y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste y costa), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (sur), Estado de México (norte), Tabasco (oeste), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro) y Oaxaca (sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana habrá cielo medio nublado, ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte), dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM