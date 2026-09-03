Pronóstico del tiempo

Habrá Lluvias de Distintas Intensidades en México; las Más Fuertes en BCS

En Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca seguirá la onda de calor

Elementos de Protección Civil de Mazatlán caminan por calles inundadasElementos de Protección Civil de Mazatlán caminan por calles inundadas. Foto: Facebook | Protección Civil de Mazatlán

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