Peso Mexicano Sigue Estable en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

El precio del dólar este jueves en México es de 17.01 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa el peso mexicano opera estable respecto al cierre de la jornada previa.

Durante el miércoles, la moneda nacional estuvo por debajo del piso de las 17 unidades y se disparó por encima en las primeras horas de este jueves.

El panorama de las divisas sigue estando condicionando a la tensión en el Medio Oriente.

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El Banxico informó que al cierre del miércoles la moneda estadounidense se cotizó en los 16.9785 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.99 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.9852 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.9755 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.75 17.54 BBVA Bancomer 16.08 17.51 Banorte 15.75 17.30 Banamex 16.47 17.41 Scotiabank 16.50 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM