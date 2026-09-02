Dólar

Tipo de Cambio entre el Peso Mexicano y el Dólar Estadunidense Sigue Estable

Este martes, la moneda nacional no tuvo movimientos importantes y quedó apenas por debajo del piso de las 17 unidades

Billete de un dólar estadounidenseEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+
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