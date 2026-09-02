Tipo de Cambio entre el Peso Mexicano y el Dólar Estadunidense Sigue Estable

El precio del dólar este miércoles en México es de 16.99 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa el peso mexicano tuvo un retroceso del 0.10% respecto al cierre de la jornada previa.

Sin embargo, a pesar de la ligera caída, cerró por debajo del piso de las 17 unidades, al marcar un 16.9954.

Esto ocurrió aunque los mercados se movieron tras los nuevos ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dólar Cotiza Nuevamente en Menos de 17 Pesos en México

El Banxico informó que al cierre del lunes la moneda estadounidense se cotizó en los 17.0026 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.99 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.9755 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.0147 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.75 17.59 BBVA Bancomer 16.08 17.51 Banorte 15.75 17.35 Banamex 16.47 17.41 Scotiabank 16.50 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM