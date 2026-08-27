Dólar

Peso Mexicano Sigue Estable en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

Este miércoles, la moneda mexicana tuvo un ligero retroceso en su cotización frente al billete verde

Un billete de un dólar y dos monedas de 10 pesosEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+
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