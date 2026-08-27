Peso Mexicano Sigue Estable en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

De esta manera, el precio del dólar estadounidense este jueves en México es de 16.97 pesos por unidad en promedio.

La moneda nacional se sostiene en estos índices desde hace una semana cuando rompió la barrera de las 17 unidades.

De acuerdo con el cierre del tipo de cambio este martes, el peso y el dólar neutralizaron fuerzas y la cotización se mantuvo estable.

La caída general de nuestra divisa fue de 0.04%, es decir, prácticamente no hubo movimiento.

La moneda estadounidense tuvo un avance global después de que un dato de inflación en Estados Unidos reforzó la cautela sobre el rumbo de las tasas de interés de ​la Reserva Federal.

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El Banxico informó que este miércoles el dólar se cotizó en los 16.9569 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.95 pesos por divisa verde.

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico los días hábiles, quedó en 16.9660 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.9460 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.45 17.74 BBVA Bancomer 16.20 17.33 Banorte 15.70 17.30 Banamex 16.39 17.35 Scotiabank 16.30 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM