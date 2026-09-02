Seguridad

Colectivas Trans Vandalizan Sede de la PDI en CDMX y Son Repelidas

Las manifestantes fueron rociadas con polvo extintor y una de ellas resultó afectada, aparentemente por intoxicación

Protesta Trans

Foto: N+.

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