Audiencia de Presunto Transfeminicida de Paola; Desalojan Edificio por Protesta

Una protesta en inmediaciones de las instalaciones de la Fiscalía de CDMX, causó una gran presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en Dr. Río de la Loza, lo anterior, porque se registraron diversos disturbios al interior de un inmueble.

N+

De acuerdo con los primeros reportes, la manifestación ocurrió al finalizar la audiencia del presunto transfeminicida de Paola Buenrostro, cuyo caso creó una ley con su nombre con la finalidad de castigar este tipo de crímenes de odio.

Al salir, Kenia Nava, víctima indirecta, dijo que la Fiscalía de Feminicidios no les garantizó su derecho trans, que se sienten traicionados por la fiscalía. "Son corruptos", dijo.

Luego, el grupo de mujeres trans se dirigió a la Fiscalía de Feminicidios, donde ingresaron a la fuerza.

Desalojan las instalaciones de la Fiscalía de la CDMX en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que un grupo de manifestantes lanzara objetos al interior del edificio; hay intensa movilización policiaca en las inmediaciones.



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En el lugar realizaron pintas y destrozos para exigir justicia. Lo anterior, porque la Autoridad Judicial determinó señalar de homicidio calificado a Arturo “N”, presunto asesino de Paola, así como otorgarle prisión preventiva.

Foto: N+

Durante una breve entrevista a medios, las integrantes del colectivo trans aseguraron que no estaban de acuerdo con la decisión, ya que el presunto asesino debe ser juzgado por transfeminicidio. Consideran que su lucha iniciada desde septiembre de 2016 no fue tomada en cuenta y que Paola Buenrostro debe obtener justicia.

La defensa de Arturo "N" solicitó 144 horas para reunir más pruebas que puedan ser de ayuda para demostrar su inocencia, por lo tanto, se retomará audiencia el próximo viernes 4 de septiembre, en tanto, el acusado fue trasladado al Reclusorio Oriente.

Llegan elementos de policía a las instalaciones de la Fiscalía de la CDMX, luego de que un grupo de manifestantes ingresó y lanzó objetos contra las instalaciones.



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Paola Buenrostro fue asesinada en 2016. Arturo "N" contrató sus servicios como trabajadora sexual, abordó su vehículo y esa fue la última vez que la vieron con vida sus amigas. Paola pidió ayuda a sus compañeras y posteriormente se escucharon dos disparos.

El sospechoso fue detenido, pero después fue puesto en libertad. A partir de ese momento, fue buscado por las autoridades, quienes ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que fuera de ayuda para capturarlo. Diez años después, fue aprehendido ayer en la colonia El Tráfico, en el municipio de Nicolás Romero, Edomex.

En entrevista con N+, la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía CDMX, Gema Chávez Durán, aclaró los motivos por los que Arturo “N” no es investigado por transfeminicidio. De acuerdo con la funcionaria, esto tiene qué ver con que la cumplimentación de la orden de aprehensión fue por el delito de homicidio calificado, la cual fue emitida en octubre de 2016.

Lo anterior, porque cuando ocurrió el crimen ya estaba tipificado el delito de feminicidio, no obstante, el Código Penal, únicamente consideraba cinco supuestas circunstancias.

"La investigación se inició por homicidio, que así se pidió la orden y que así se ejecutó, no obstante, esto no quiere decir que si la investigación complementaria logramos acreditar una, de las muy limitadas, razones de género vigentes en el 2016, no podamos pedir la reclasificación (del delito)", afirmó.

Más tarde una comitiva de personas trans ingresó a las instalaciones de la Fiscalía CDMX, con la finalidad de dialogar con las autoridades, quienes les brindarán más detalles del proceso que sigue.

Foto: N+

EPP