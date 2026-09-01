Deportes

Mexicanos en Europa: Así le Fue a Raúl Jiménez y Armando González en esta Jornada

‘El Lobo Mexicano’ fue titular en la derrota del Wolverhampton y ‘La Hormiga’ entró de cambio en el triunfo del Olympiacos

Raúl Jiménez regresó esta temporada a los Wolves, luego de tres años con el Fulham.Raúl Jiménez regresó esta temporada a los Wolves, luego de tres años con el Fulham. Foto: Getty Images
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