Mexicanos en Europa: Así le Fue a Raúl Jiménez y Armando González en esta Jornada

En el arranque de la Jornada 4 de la Championship, el mexicano Raúl Jiménez vio acción con el Wolverhampton en el duelo ante el West Ham. Mientras que en el futbol de Grecia, Armando González jugó con el Olympiacos. Te contamos cómo les fue a los artilleros de la Selección Mexicana.

En el partido Wolverhampton vs West Ham de este día, “El Lobo Mexicano” arrancó de inicio y tuvo al menos un par de oportunidades frente al marco, sólo que la fortuna no estuvo de su lado y se fue en blanco.

Jiménez se mostró participativo y peleó con garra cada balón en el primer tiempo. En la segunda mitad fue perdiendo fuelle y el entrenador César Peixoto decidió que saliera de cambio en el minuto 65, para dejarle su lugar a Jordan James justo cuando los Wolves perdían 3-1 ante los Hammers.

No fue un buen día para Raúl Jiménez, que apenas el sábado había marcado un gol en la victoria de los Wolves por 4-1 sobre el Stoke City. En ese duelo de la Jornada 3 el delantero hizo efectivo un tiro penal a los 55 minutos.

Por su parte, Armando “Hormiga” González debutó el fin de semana con el Olympiacos en la Súper Liga de Grecia. Aunque no fue titular, el exjugador de las Chivas tuvo algunos minutos para mostrarse.

El domingo, se llevó a cabo el partido Olympiacos vs Asteras correspondiente a la Jornada 2 del futbol griego. Jota Silva puso adelante al equipo local en el minuto 31, pero el 1-0 no desanimó a los visitantes que buscaron el empate con fervor.

Ya en la segunda parte, el técnico José Luis Mendilibar mandó al campo al delantero mexicano para tratar de finiquitar el encuentro. Era el minuto 69 cuando “La Hormiga” González debutó oficialmente con el Olympiacos.

Empeñoso, el seleccionado Tricolor mandó dos disparos a puerta y se quedó con las ganas de celebrar porque en uno de ellos estrelló la pelota en el travesaño cuando estaba solo frente al guardameta.

Fue un debut agridulce para Armando González, pero tendrá otra oportunidad de mostrarse este miércoles 2 de septiembre cuando el Olympiacos visite al club AEL en duelo de la Copa de Grecia. Sólo resta esperar si el entrenador lo pone de inicio o lo vuelve a mandar de recambio.

Con información de N+