Investigan Ataque y Homicidio de Policía de Fuerza Civil en Nuevo León

Autoridades investigan el asesinato de un policía activo de Fuerza Civil que fue atacado a balazos hace una semana mientras disfrutaba de su día de descanso. La agresión ocurrió mientras estaba acompañado de una mujer, quien murió en el lugar de los hechos.

El policía estatal resultó herido durante un ataque armado cometido el pasado 23 de agosto afuera de un depósito ubicado en la colonia Josefa Zozaya, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y falleció este lunes en un hospital de al ciudad de Monterrey.

Debido al estado crítico que presentó durante la hospitalización, Carlos Iván Sanmiguel, de 35 años de edad, no pudo rendir declaración ante las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sigue con la investigación para determinar el móvil de la agresión.

El mismo día que ocurrió el ataque armado, falleció una mujer que acompañaba al oficial estatal, quien fue identificada como Karla Karina Juárez, de 40 años de edad, y quien presuntamente contaba con antecedentes penales por portación de arma de fuego.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan Asesinato de Policía de Fuerza Civil tras Ataque en Nuevo León

Presuntamente, el oficial y la mujer acababan de salir del local y se disponía a retirarse en un automóvil que iba a conducir ella, cuando sujetos armados los interceptaron a bordo de un vehículo y les dispararon a corta distancia, para escapar sin ser detenidos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH