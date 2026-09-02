Homicidios

Investigan Ataque y Homicidio de Policía de Fuerza Civil en Nuevo León

El oficial murió en el hospital en Monterrey después de ser víctima de una agresión con arma de fuego en Guadalupe durante su día de descanso

Policía de Guadalupe investiga homicidio y ataque armadoInvestigan ataque armado contra Policía de Fuerza Civil en Guadalupe. Foto: N+

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