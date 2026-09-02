Checo Pérez No Correrá en la Primera Práctica Libre del GP de Italia

La primera temporada de Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac no ha sido lo que muchos aficionados esperaban y es que si bien el propio piloto había declarado que los objetivos de su nuevo equipo estarían muy alejados de lo que vivió en sus últimos años con Red Bull, la realidad es que ni él ni su compañero Valtteri Bottas han podido sacar un sólo punto en lo que va de la campaña de Fórmula 1.

'Checo' tiene contrato con Cadillac hasta 2027 y ha hecho buenas carreras, pero el coche no ha acompañado del todo al mexicano quien este fin de semana cederá su asiento en el Gran Premio de Italia, al menos para las primeras prácticas libres.

Cadillac realizará modificaciones en las alineaciones de sus pilotos para la primera práctica libre del Gran Premio de Italia y el estadounidense Colton Herta se subirá, por segunda ocasión en el año, al monoplaza MAC-26 para tomar el asiento de Sergio Pérez.

"Esta es una excelente oportunidad para experimentar diferentes aspectos del MAC-26. Habiendo conducido en pistas de alta carga aerodinámica en Barcelona y Budapest, el desafío será muy diferente en Monza", dijo Herta en un comunicado emitido por la escudería.

Sin embargo, esto no significa que el puesto del tapatío esté en riesgo. La decisión obedece a que Cadillac debe cumplir con el reglamento de la Fórmula 1, el cual exige a cada escudería ceder dos sesiones de entrenamientos a jóvenes pilotos a lo largo de la temporada por cada uno de sus coches.

En ese sentido, cabe señalar que luego de la sesión inicial del viernes, 'Checo' Pérez retomará el volante de su monoplaza para continuar con la actividad del Gran Premio de Italia, en donde el piloto mexicano registra 14 participaciones, logrando puntos en 12 de ellas. Pérez obtuvo el segundo lugar en Monza en 2012, con Sauber, y en 2023 con Red Bull.