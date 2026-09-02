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Checo Pérez No Correrá en la Primera Práctica Libre del GP de Italia

El piloto mexicano no ha logrado sumar puntos en lo que va de la temporada 2026 con Cadillac

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Fórmula 1Foto: Getty Images
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