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Enzo Fernández Deja al Chelsea y Pasa al Manchester City por Cifra Récord

El futbolista argentino ya no estaba a gusto con los Blues y apresuró su salida en las últimas semanas

Enzo Fernández brilló con Argentina en el Mundial 2026 y se ganó el odio de los fans ingleses.Enzo Fernández brilló con Argentina en el Mundial 2026 y se ganó el odio de los fans ingleses. Foto. Getty Images

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El argentino Enzo Fernández se despide del Chelsea luego de disputar 170 partidos y marcar 31 goles. Conoce los detalles.

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