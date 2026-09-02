Enzo Fernández Deja al Chelsea y Pasa al Manchester City por Cifra Récord

En el último día de fichajes del mercado de verano de Inglaterra se confirmó el traspaso de Enzo Fernández: el futbolista argentino dejará el Chelsea y se pondrá la playera del Manchester City, equipo con el que ha firmado contrato por varios años. A continuación, los detalles.

Hay que señalar que Fernández ya no estaba a gusto en el Chelsea y forzó su salida en las últimas semanas. Desde que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial 2026, con burlas de los jugadores incluídas, la afición británica no se ha cansado de abuchear a Enzo cuando juega.

Así que, luego de conversar con el jugador, la directiva de los Blues aceptó la oferta del Manchester City: 167 millones de dólares, una cifra récord para los Citizens, además de que es el segundo traspaso más alto en la historia de la Premier League, solo del de Alexandar Isaak (que pasó del Newcastle al Liverpool el año pasado).

A propósito de su salida, el seleccionado argentino se despidió del Chelsea con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Querido Chelsea. Quería que supieras que no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil. La realidad es que no he estado bien. Crecí con esta gente, con esta camiseta y con este escudo. Créanme cuando digo que, desde el momento en el que llegué, me obsesioné con traer a este club cada trofeo que su historia se merece".

Y también destacó que "sufrimos, lloramos y me enfadé muchas veces, pero también celebramos títulos y tuvimos victorias inolvidables". Juntos estuvimos en los buenos y los malos momentos”.

Finalizó diciendo: "La vida va sobre tomar decisiones y ahora he tenido que tomar una muy difícil. Pero entiendo cómo funciona el fútbol. Sé la pasión que tienen porque yo soy igual. Y si estuviera en su misma posición pensaría igual. Quiero darle las gracias a todo el mundo. A todos los que trabajan en este club. Siempre estarán en mi corazón, Blues. Siempre les desearé lo mejor".

Enzo Fernández llegó al Chelsea en el 2023, procedente del Benfica portugués, a cambio de 140 millones de dólares. Desde entonces disputó 170 partidos con la playera azul y anotó 31 goles.

Por decisión del entrenador Xabi Alonso, el mediocampista no fue convocado para los últimos partidos del Chelsea: ante el Luton y el Brighton. Eso fue un indicador de que la directiva de los Blues estaba negociando la salida del futbolista, que se hizo oficial hasta hoy.

Enzo Fernandez has completed a permanent transfer to Premier League side Manchester City.



We thank Enzo for his efforts throughout his time at Chelsea. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2026

Con información de N+