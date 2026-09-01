Deportes

Claudia Sheinbaum Destaca Logros del Deporte Mexicano Durante su Segundo Informe

El Gobierno de México informó que ha destinado más de mil millones de pesos para apoyar el deporte nacional

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su Segundo Informe de GobiernoFoto: Cuartoscuro
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