Claudia Sheinbaum Destaca Logros del Deporte Mexicano Durante su Segundo Informe

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre los resultados históricos alcanzados por el deporte mexicano en materia de alto rendimiento, calificando de "histórico" el momento que se atraviesa en cuestión deportiva.

México obtuvo la mejor participación de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la edición de 2026 que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana. La presidenta además reconoció los resultados destacados obtenidos por atletas mexicanos en campeonatos mundiales de disciplinas como clavados, ciclismo, remo, flag football y tiro con arco.

"Nuestras y nuestros deportistas están conquistando los primeros lugares en campeonatos mundiales de distintas disciplinas. Estos resultados comienzan desde la base. La olimpiada y paraolimpiada nacional constituyen el semillero deportivo más grande del país y activan a más de 4 millones de niñas y niños", explicó.

En ese sentido, Claudida Sheinbaum dio a conocer que el Gobierno de México ha destinado más de mil millones de pesos para fortalecer el deporte nacional. "En el alto rendimiento, las y los atletas cuentan con el respaldo del Estado mexicano. Destinamos más de mil millones de pesos a becas, alimentación, estancias, campamentos de preparación, atención médica y competencias internacionales. Hoy existe una planeación metodológica y científica que acompaña cada etapa de su preparación, por eso los resultados no son casualidad. Son producto, por supuesto, del talento y el esfuerzo de nuestras y nuestros deportistas, de su disciplina y del respaldo de un gobierno que entiende que el deporte es un derecho y una herramienta de transformación".

Aunado a esto, la Presidenta de México enfatizó que como parte de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se desarrolló el porgrama 'Mundial Social'. "A través de estas actividades se contruyeron 2 mil 226 canchas de futbol por parte del Gobierno de México y un número similar de municipios y estados; mil 123 murales alusivos al futbol, realizados por el Instituto de la Juventud; mil 166 recuperaciones de espacios deportivos, así como 74 'Mundialitos' y Copas, con la participación de 1.1 millones de personas de todas las edades".

La CONADE, por su parte, expresó en un comunicado oficial que "reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con atletas, entrenadores, federaciones, institutos estatales del deporte y todas las instancias involucradas, para continuar fortaleciendo el deporte mexicano y consolidar una política deportiva que impulse tanto el alto rendimiento como la activación física y el bienestar de la población".