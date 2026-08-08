México Hace Historia al Romper Récord de Preseas en Centroamericanos 2026; Así el Medallero

México hace historia al romper su récord de medallas de oro en la más reciente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026.

La delegación mexicana superó las 145 preseas doradas obtenidas en San Salvador 2023.

De acuerdo con el medallero histórico de México en Santo Domingo 2026 a falta de que concluyan el total de algunas disciplinas, los atletas mexicanos han obtenido la mayor cosecha de metales dorados en su historia dentro de este tipo de competencias.

Oro 164 medallas, al obtener un nuevo récord histórico, superando los 145 oros previos y al sumar un total de 387 preseas

Plata, 114 medallas

Bronce, 109 medallas

¿Por qué México hace historia en los Centroamericanos 2026?

Sin duda el desempeño de los atletas mexicanos hizo que se imprimiera por un dominio absoluto en diversas competencias.

Por ejemplo, en el futbol femenil, la medalla obtenida de manera dramática ante Colombia en penales consolidó el paso del récord histórico de títulos de la delegación.

Clavados, ahí Osmar Olvera dominó la fosa llevándose tres preseas de oro a su cuenta personal.

Atletismo, la fondista Laura Galván brilló en la pista al coronarse campeona tanto en el Medio Maratón como en la prueba de los 10,000 metros planos.

Disciplinas como la natación artística, el tiro deportivo y el taekwondo aportaron de para mantener a México en la cima por encima de su más cercano perseguidor, Colombia.

Conoce el medallero de México en Centroamericanos de 5 años atrás

Hay que tomar en cuenta que México no participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los años 2021, 2022, 2024 ni 2025 debido a que dicho evento regional no se celebró en esas fechas.

Debido a los calendarios oficiales de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, solo incluyó la edición de San Salvador 2023 y la de Santo Domingo 2026

Cuadro Comparativo del Medallero de México

2018 , Barranquilla, ahí México alcanzó 132 preseas doradas

2021, no hubo juegos

2022, no hubo juegos

2023, San Salvador 2023, México quedó Campeón General con una marca histórica de 145 medallas de oro , 108 platas y 100 bronces

2024, no hubo juegos por ser año de Juegos Olímpicos en París 2024

2025, no hubo juegos

2026, Santo Domingo, México es campeón general al superarse y obtener 164 medallas de oro, y sumar un total de 387 preseas

HVI