Parque Fundidora Anuncia Cierre Temporal por Fallas Eléctricas

El Parque Fundidora informó que sus operaciones permanecerán temporalmente suspendidas por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a sus redes sociales para conocer cuándo serán reanudadas las actividades.

La suspensión de operaciones se debe a razones ajenas al parque, relacionadas con afectaciones registradas en el servicio eléctrico al interior de este lugar. La administración señaló que, mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes para restablecer el suministro, las actividades permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.

Realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico en Parque Fundidora

En una actualización publicada, Parque Fundidora detalló que el cierre está relacionado específicamente con afectaciones al servicio eléctrico dentro de sus instalaciones. El personal correspondiente se encuentra realizando los trabajos necesarios para restaurar el servicio y permitir que las operaciones puedan regresar a la normalidad.

Por el momento, no se estableció una fecha u horario específico para la reapertura del parque, por lo que las autoridades del recinto recomendaron a la ciudadanía evitar acudir mientras permanezca vigente la suspensión. La administración también ofreció una disculpa a los visitantes por las molestias e inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar.

Parque Fundidora indicó que será a través de sus canales oficiales donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada con la reapertura. Por ello, se pidió a los usuarios mantenerse atentos a las redes sociales del parque para conocer el momento en que sean reanudadas las actividades.

RR