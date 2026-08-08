Sociedad

Parque Fundidora Anuncia Cierre Temporal por Fallas Eléctricas

Parque Fundidora permanecerá cerrado temporalmente debido a afectaciones en el servicio eléctrico al interior del recinto.

Parque Fundidora cierra temporalmente por fallas en el servicio eléctricoParque Fundidora suspende operaciones hasta nuevo aviso

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Parque Fundidora suspende actividades hasta nuevo aviso mientras se realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico.

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