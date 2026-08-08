Accidentes

Incendio Consume Tejabán en Penny Riel en Monterrey, Nuevo León

Incendio de basura moviliza a cuerpos de emergencia en Penny Riel, Monterrey. No se reportan personas lesionadas.

Incendio de basura moviliza a cuerpos de emergenciaBomberos y Protección Civil combaten incendio en Penny Riel, Monterrey.

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Bomberos y Protección Civil combaten incendio entre basura, ropa y madera en Penny Riel, Monterrey.

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