Incendio Consume Tejabán en Penny Riel en Monterrey, Nuevo León

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes 7 de agosto en la zona de Penny Riel, en Monterrey, luego de que se reportara un incendio entre puestos de ropa, basura, hierba y diversos artículos. Vecinos y locatarios ayudaron a controlar las llamas mientras arribaban elementos de Protección Civil y Bomberos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Movilización por Incendio de Basura en Penny Riel en Monterrey

El reporte de un incendio provocó la movilización de diferentes cuerpos de emergencia en la zona de Penny Riel, donde se encuentran diversos puestos dedicados a la venta de ropa y otros artículos. De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron a afectar principalmente una zona donde se encontraba acumulada basura, hierba y otros materiales, lo que generó una importante columna de humo que alertó a los habitantes y comerciantes del sector.

Ante la emergencia, los propios locatarios y vecinos comenzaron a actuar para evitar que el fuego continuará avanzando, utilizando botes con agua que tenían disponibles en el lugar. La situación representaba un riesgo debido a la cantidad de materiales acumulados en el sitio.

En las imágenes se pudo observar la presencia de basura, madera, ropa y diversos objetos, algunos de ellos utilizados para la construcción o acondicionamiento de espacios que anteriormente funcionaban como puestos de venta. Se evacuaron 25 personas de las inmediaciones.

Elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio con una unidad tipo pipa equipada con bomba para comenzar las labores de combate. Los rescatistas se prepararon para subir a los techos de las casas y acceder directamente a la zona donde se concentraba el fuego.

También se contó con la presencia de paramédicos y elementos de Bomberos, quienes utilizaron chorros de agua a presión para controlar las llamas y evitar que el incendio continuará propagándose.

Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

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