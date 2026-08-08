Lluvia en CDMX: Así Estará Mañana 8 de Agosto 2026 el Clima en la Capital del País
Lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, alerta el SMN
Lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, alerta el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 8 de agosto de 2026 un ambiente cálido por la tarde en la Ciudad de México, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes, que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
De acuerdo con el pronóstico del SMN para el Valle de México, durante la mañana se espera cielo medio nublado, con un ambiente fresco a templado, presencia de bruma y ambiente frío en las zonas altas.
Durante la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (oeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México.
Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, fenómenos que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves.
Ciudad de México: temperatura máxima de 24 a 26 °C y mínima de 13 a 15 °C.
Toluca: temperatura máxima de 20 a 22 °C y mínima de 8 a 10 °C.
Se prevé viento de componente este, de 10 a 20 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.
En la Península de Baja California, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur, que podrían originar encharcamientos e inundaciones.
AMP