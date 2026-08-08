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Lluvia en CDMX: Así Estará Mañana 8 de Agosto 2026 el Clima en la Capital del País

Lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, alerta el SMN

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: N+Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: N+
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