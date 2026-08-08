Lluvia en CDMX: Así Estará Mañana 8 de Agosto 2026 el Clima en la Capital del País

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 8 de agosto de 2026 un ambiente cálido por la tarde en la Ciudad de México, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes, que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Cómo estará el clima en la CDMX mañana?

De acuerdo con el pronóstico del SMN para el Valle de México, durante la mañana se espera cielo medio nublado, con un ambiente fresco a templado, presencia de bruma y ambiente frío en las zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (oeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México.

Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, fenómenos que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

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¿Cuáles serán las temperaturas en la CDMX y Toluca?

Ciudad de México: temperatura máxima de 24 a 26 °C y mínima de 13 a 15 °C.

Toluca: temperatura máxima de 20 a 22 °C y mínima de 8 a 10 °C.

¿Cómo estará el viento en la capital?

Se prevé viento de componente este, de 10 a 20 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.

¿Qué otras zonas del país presentarán fenómenos relevantes mañana?

En la Península de Baja California, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur, que podrían originar encharcamientos e inundaciones.

AMP