Protección Civil Detalla Lista de Estados Dónde Hay Alerta por Lluvias Muy Fuertes Hoy

Toma tus precauciones: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy habrá lluvias muy fuertes en varios estados del país, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó un aviso a la población; aquí te decimos cuáles son los estados con alerta por tormentas y precipitaciones intensas este viernes, 7 de agosto de 2026.

Alerta por lluvias fuertes en México hoy

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), varios fenómenos causarán lluvias fuertes hoy, en México, y son los siguientes:

Monzón mexicano.

Canales de baja presión.

Una circulación ciclónica.

Inestabilidad atmosférica.

Desplazamiento de la onda tropical número 25.

El Meteorológico Nacional indicó que las fuertes lluvias podrían estar acompañadas por tormenta eléctrica y granizo, lo que podría generar encharcamientos e inundaciones.

En contraste, el SMN mencionó que una ola de calor seguirá manteniendo temperaturas mayores a los 45 grados centígrados en Baja California.

Además, habrá calor de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México se registrarán entre 30 y 35 grados centígrados.

CNPC alerta por fuertes lluvias en México hoy

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a la población por el pronóstico del clima que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para hoy y pidió mantener las medidas preventivas y de autocuidado.

¿En qué estados lloverá fuerte hoy?

A continuación, te damos una lista detallada de los estados con alerta de lluvias fuertes para hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Nayarit y Jalisco: Con lluvias muy fuertes, descargas eléctricas e intensas rachas de viento.

Estados con lluvias fuertes o muy fuertes

Sonora.

Chihuahua.

Sinaloa.

Colima.

Michoacán.

Estado de México (Edomex).

Morelos.

Puebla.

Guerrero.

Estados con lluvias puntuales fuertes

Durango.

Ciudad de México (CDMX).

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Estados con intervalos de chubascos

Baja California Sur.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Estados con lluvias aisladas

Baja California.

Aguascalientes.

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RMT