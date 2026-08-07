Pronóstico del tiempo

Protección Civil Detalla Lista de Estados Dónde Hay Alerta por Lluvias Muy Fuertes Hoy

Aquí te decimos en qué estados habrá lluvias muy fuertes hoy, con posible actividad eléctrica y granizo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Tormenta en Cuernavaca, MorelosTormenta en Cuernavaca, Morelos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Protección Civil alerta por lluvias muy fuertes hoy en México. Descubre en qué estados se esperan tormentas eléctricas y granizo. Infórmate y toma precauciones.

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