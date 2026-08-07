Seis Planetas se Alinearán en el Cielo el 12 de Agosto: ¿Podrán Verse desde México?

El próximo 12 de agosto ocurrirá una alineación planetaria. Te contamos qué planetas participarán del fenómeno y si podrá verse desde México.

Como las constelaciones, las alineaciones planetarias son un fenómeno visual que solo ocurre para los observadores desde la Tierra.

En esa fecha también ocurrirá un eclipse total de Sol y la lluvia de estrellas Perseidas.

Seis planetas participarán de la alineación planetaria.

12 de agosto, el día más importante para la astronomía en 2026

Los aficionados a la astronomía anticipan ya el 12 de agosto como las y los niños esperan la Navidad o la visita de los Reyes Magos.

Por un lado, en esa fecha ocurrirá un eclipse total de Sol, visible desde parte de Norteamérica y Europa. Groenlandia, Islandia y España tendrán el privilegio de ubicarse en la zona más oscura del eclipse.

Ese mismo día también será el pico de actividad de la lluvia de estrellas Perseidas. No es un secreto que las llamadas Lágrimas de San Lorenzo son la más popular del hemisferio norte debido a que coincide con las noches templadas del verano.

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Pero este año será aún más especial, pues la lluvia de meteoros coincidirá con la luna nueva. Es decir, no habrá luces adicionales que distraigan de las cien centellas por hora que irradian desde la constelación de Perseo.

Ahora debemos sumar otro fenómeno a la lista: una alineación planetaria donde participarán seis planetas.

¿Qué planetas habrán de alinearse el 12 de agosto?

Durante la madrugada del 12 de agosto, seis planetas habrán de alinearse en el cielo. Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano parecerán formar una sola hilera recta a los ojos de los observadores terrícolas.

Al igual que las constelaciones, las alineaciones planetarias dependen exclusivamente de la perspectiva de aquellos que miran al cielo desde la superficie de la Tierra. Son únicamente una conjunción óptica y no resultado de un fenómeno adicional.

No obstante, este espectáculo suele ser muy apreciado por los aficionados a la astronomía, que encuentran en ellos una oportunidad única para sacar el telescopio y aprender a reconocer a los planetas en circunstancias especiales.

¿Se podrá ver la alineación planetaria en México?

El fenómeno podrá admirarse desde México durante la madrugada del 12 de agosto. Durante aproximadamente 90 minutos, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano habrán de alinearse en el este.

La alineación planetaria ocurrirá hacia las 4 de la mañana y culminará antes del amanecer. No todos los planetas podrán verse a simple vista. Urano y Neptuno solo podrán verse con binoculares o telescopios.

No obstante, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno sí podrán ser seguidos sin ayuda adicional. La ausencia de Luna esa noche habrá especialmente placentero el fenómeno que coincidirá con las Perseidas, lo que significa que podremos ver dos fenómenos al mismo tiempo.