Ciencia y Tecnología

Seis Planetas se Alinearán en el Cielo el 12 de Agosto: ¿Podrán Verse desde México?

Este 12 de agosto habrá una alineación planetaria; te contamos qué planetas participarán y si se podrá apreciar este fenómeno desde México

Ilustración artística de alineación planetaria¿Se verá en México la alineación planetaria del 12 de agosto? Foto: AFP

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Prepárate para la madrugada del 12 de agosto: Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno se alinearán en el cielo mexicano junto a las Perseidas. ¿Te lo vas a perder?

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